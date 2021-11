Universität St. Gallen

«Engagement» in HSG Focus – Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Heute erscheint die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins HSG Focus. Das Dossier der vierten Ausgabe 2021 beschäftigt sich mit «Engagement» und Loyalität in unsicheren Zeiten.

Eine Auswahl von Titeln:

Im Campus-Teil blickt HSG-Ökonomin Beatrix Eugster in ihrer Kolumne gespannt auf die anstehende Diskussion mit zwei Wirtschaftsnobelpreisträgern in St.Gallen. Der neue OutdoorGym öffnet das Gatter. Auch die Vorhaben der studentischen Vereine ben:edu und Student Impact stimmen zuversichtlich: ben:edu macht sich für Service Learning stark, das Lernen durch den Dienst an der Gesellschaft; und Student Impact berät viele neu gegründete Unternehmen, deren Erfolge der Gemeinschaft nützen. Etwas düsterer, aber passend zur dunklen Jahreszeit: Zum Abschluss erfahren Sie, was Dr. Ani Hovhannisyan durch ihre Untersuchungen über Korruption im Bildungssystem herausgefunden hat. Zu guter Letzt verabschieden wir zwei Professoren und blicken auf das akademische Wirken zurück von Prof. em. Tore Flemming Ruud, Ph.D und Professor Alan Robinson, DPhil (Oxford).

Das gesamte digitale Unimagazin als Web-App finden Sie hier: www.hsgfocus.ch

HSG Focus erscheint viermal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren ehemaligen Studierenden. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, wie immer ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.

