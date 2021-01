Universität St. Gallen

Einladung zum Jahresmediengespräch: «Fenster zur HSG-Forschung»

Wie wird an der Universität St.Gallen (HSG) geforscht? Was sind die Trends und Herausforderungen in einer globalisierten Forschungslandschaft? Und welchen Anforderungen stellen sich internationale Spitzenforschende an der HSG? Diesen und weiteren Fragen geht das Jahresmediengespräch der Universität St.Gallen unter dem Titel «Fenster zur HSG-Forschung» am Donnerstag, 21. Januar 2021, ab 9:15 Uhr, auf den Grund.

Das Jahresmediengespräch der Universität St.Gallen findet diesmal ausschliesslich im Livestream statt: https://unisg.link/Jahresmediengespraech2021. Über den Livestream-Chat werden JournalistInnen auch die Informationen erhalten, um nach dem Anlass weiterführende Gespräche mit den Referierenden führen zu können.

Folgende Persönlichkeiten informieren Sie aus erster Hand:

- Regierungsrat Stefan Kölliker , Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen und Präsident des Universitätsrates - Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller , Rektor - Prof. Dr. Thomas Zellweger , Prorektor Forschung & Faculty - PD Dr. Monika Kurath , Direktorin Forschung & Faculty

Zusätzlich zu einer Fülle von Zahlen und Fakten zu Forschung & Faculty an der Universität St.Gallen haben wir digital aufbereitet, wie an der HSG aus unterschiedlichen Perspektiven zum Beispiel im Bereich «Food/Lebensmittel» geforscht wird. Den kurzen Video-Dreiteiler stellen wir Ihnen ebenfalls sehr gerne im «Fenster zur HSG-Forschung» vor (Trailer).

Bitte beachten Sie auch die Einladung im Anhang.

HSG-Jahresmediengespräch im YouTube-Livestream, 21.1.21, ab 9:15 Uhr .

