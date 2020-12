Universität St. Gallen

Urs Fueglistaller wird neuer Prorektor an der HSG

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Prof. Dr. Urs Fueglistaller ist zum Prorektor der Universität St.Gallen (HSG) gewählt worden. Er engagiert sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit seit Jahrzehnten für die Klein- und Mittelunternehmen und versteht es bestens, Brücken zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Urs Fueglistaller übernimmt am 1. Februar 2021 als Prorektor Institute & Weiterbildung die Nachfolge von Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Bütler. Die Volkswirtin hat sich entschieden, ihr Ordinariat nach fast 20 Jahren an der Universität St.Gallen niederzulegen, um nochmal Zeit für etwas Neues zu haben.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

