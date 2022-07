comparis.ch AG

Medienmitteilung: Aquilana ist die beliebteste Krankenkasse

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Medienmitteilung

Comparis publiziert die Kundenzufriedenheitsnoten 2022

Aquilana ist die beliebteste Krankenkasse

Die Konsumentinnen und Konsumenten haben auch 2022 die besten Versicherungen und Hypothekaranbieter bestimmt und ihre Comparis-Noten vergeben. Am zufriedensten sind die Versicherten heuer mit der Krankenkasse Aquilana sowie der Auto- bzw. Hausratversicherung Die Mobiliar. Die bestbewerteten Hypothekaranbieter sind die Luzerner und Thurgauer Kantonalbank. Das ist das Ergebnis der jährlich durchgeführten, repräsentativen Befragung von comparis.ch.

Zürich, 13. Juli 2022 – Der Online-Vergleichsdienst comparis.ch untersucht einmal jährlich die Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit ihrer Krankenkasse, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung, Autoversicherung sowie ihrem Hypothekaranbieter. Comparis führt dafür eine repräsentative Umfrage durch und ermittelt die Kundenzufriedenheit in verschiedenen Dimensionen. Daraus entsteht die Comparis-Note.

Für alle Produkte werden dieselben Dimensionen erhoben, nämlich Preis/Leistung, Leistungen: Qualität und Service, Information/Kommunikation/Transparenz, Convenience der Touchpoints und Kontakte, Innovation und Gesamtzufriedenheit.

Krankenkassen: Gold für Aquilana

2022 hat Aquilana für ihre obligatorische Grundversicherung die Höchstbewertung von 5,2 erhalten (Vorjahr ebenfalls 5,2). 6 Krankenkassen belegen mit 5,1 den zweiten Platz: KPT (Vorjahr 5,1), Swica (Vorjahr 5,2), Swica – Provita (Vorjahr 5,2) und die Visana-Gruppe (Vorjahr 5,0) mit Visana, Visana – Sana24 und Visana – Vivacare.

Bronze mit einer Note 5,0 geht an die 7 Versicherer Agrisano (Vorjahr 5,2), Concordia (Vorjahr 5,0), Helsana (Vorjahr 5,1), Sanitas (Vorjahr 5,1) und die 3 Sympany-Versicherungen (Vorjahr 5,0) Kolping, Moove und Vivao. Bewertet wurden 25 Krankenkassen mit Noten zwischen 4,6 (Assura) und 5,2.

Die Mobiliar ist die beliebteste Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung

Die Mobiliar ist bei der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung mit einer Gesamtnote von 5,3 die Spitzenreiterin (Vorjahr 5,4). Mit 5,2 folgt Visana (Vorjahr 5,1) auf dem zweiten Rang. Basler Versicherung (Vorjahr 5,0), Helvetia (Vorjahr 5,1) und Vaudoise (Vorjahr 5,2) teilen sich den dritten Platz mit der Note 5,1. Bewertet wurden 12 Hausratversicherer mit Noten zwischen 4,8 (Elvia) und 5,3.

Autoversicherung: Die Mobiliar auch hier an der Spitze

Die Mobiliar führt auch die Rangliste der Autoversicherungen an, mit der Note 5,4 (Vorjahr 5,5). Auf dem zweiten Rang mit 5,2 befinden sich die Basler Versicherung (Vorjahr 5,2), der Touring Club Schweiz (Vorjahr 5,2) sowie die Vaudoise (Vorjahr 5,3). Und den dritten Platz mit einer Note von 5,1 teilen sich die sechs Anbieter AXA (Vorjahr 5,1), Allianz Suisse (Vorjahr 5,1), Helvetia (Vorjahr 5,1), Simpego (Vorjahr 5,2), Zurich (Vorjahr 5,1) und Smile (Vorjahr 5,2). Bewertet wurden 13 Fahrzeugversicherer mit Noten von 4,6 (Postfinance) bis 5,4.

Hypothekaranbieter: Luzerner und Thurgauer Kantonalbank führend

Ebenfalls wurde die Kundenzufriedenheit mit den Hypothekaranbietern abgefragt. Mit einer Bewertung von 5,4 stehen die Luzerner (Vorjahr 5,3) und Thurgauer Kantonalbank (Vorjahr 5,4) an der Spitze. Silber teilen sich mit 5,3 die 4 Anbieter Berner Kantonalbank (Vorjahr 5,2), Graubündner Kantonalbank (keine Vorjahresnote), Raiffeisen (Vorjahr 5,3) und die St. Galler Kantonalbank (Vorjahr 5,2). Auf dem dritten Platz stehen mit 5,2 die 5 Hypothekarinstitute AXA (Vorjahr 5,0), Bank Cler (Vorjahr 5,3), Basellandschaftliche Kantonalbank (Vorjahr 5,3), Valiant (keine Vorjahresnote) und die Walliser Kantonalbank (Vorjahr 5,4). Bewertet wurden insgesamt 18 Anbieter von Hypotheken mit Noten zwischen 4,7 (Credit Suisse) und 5,4.

Überblick über die Gesamtnoten nach Produkt

Methodik

Einmal im Jahr führt comparis.ch eine Befragung zur Zufriedenheit von Kunden mit ihren Versicherungsanbietern in den Kategorien Krankenkassen-Grundversicherung, Autoversicherung, Hausrat- und Haftpflichtversicherung sowie Hypotheken durch. Die Befragung wird gemeinsam mit Intervista durchgeführt. Im Juni 2022 wurden vom Umfrageinstitut Intervista 3’500 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin online befragt, die insgesamt 21’000 Bewertungen für Versicherungsanbieter abgegeben haben (eine Person konnte in jeder Kategorie Anbieter bewerten).

Die Noten vergibt comparis.ch in Anlehnung an das Schweizer Schulsystem. 6 ist die beste Note, 1 die schlechteste. Bewertet werden seit 2021 für alle Produkte die folgenden Dimensionen; 1 Preis/Leistung, 2 Leistungen: Qualität und Service, 3 Information/Kommunikation/Transparenz, 4 Convenience der Touchpoints und Kontakte, 5 Innovation, 6 Gesamtzufriedenheit. Aus den Dimensionen 1 bis 5 plus 6 wird ein gewichteter Mittelwert errechnet.

Für weitere Informationen:

Andrea Auer Mediensprecherin Telefon: +41 79 456 73 00 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Gegründet 1996 vom Ökonomen Richard Eisler beschäftigt das Unternehmen heute über 175 Mitarbeitende in Zürich.