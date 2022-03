Kantonsspital Aarau

Medien- und Veranstaltungshinweis: Brainweek vom 14. bis 18. März 2022

Brainweek vom 14 . bis 18. März 2022

Öffentliche Online-Informationsveranstaltung des KSA

In der Woche vom 14. bis 18. März 2022 steht das menschliche Gehirn im Fokus. Das Programm wird auch dieses Jahr vollständig digital durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Links zur Teilnahme werden auf der KSA-Website publiziert: www.ksa.ch/brainweek

Montag, 14. März, 18 .00 Uhr COVID 19 – Eine Gehirnerkrankung Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev, Chefarzt, Neurologische Klinik KSA

Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev, Chefarzt, Neurologische Klinik KSA Montag, 14. März, 19.00 Uhr Multiple Sklerose – auch eine Virus-Erkrankung? Dr. med. Oliver Findling, Leitender Arzt, Neurologische Klinik KSA

Dr. med. Oliver Findling, Leitender Arzt, Neurologische Klinik KSA Dienstag, 15. März, 18.00 Uhr Hirnblutungen und der gefährliche Kopfschmerz Dr. med. Basil Grüter, Oberarzt, Klinik für Neurochirurgie KSA

Dr. med. Basil Grüter, Oberarzt, Klinik für Neurochirurgie KSA Mittwoch, 16. März, 18.00 Uhr Die Parkinson-Erkrankung: Alte Mythen und neue Erkenntnisse Dr. med. Tobias Piroth, Oberarzt, Neurologische Klinik KSA

Dr. med. Tobias Piroth, Oberarzt, Neurologische Klinik KSA Donnerstag, 17. März, 18.00 Uhr Die vielen Gesichter der Demenz Referenten der Memory Clinic Sprechstunde am KSA und Alzheimer Schweiz, Sektion Aargau

Referenten der Memory Clinic Sprechstunde am KSA und Alzheimer Schweiz, Sektion Aargau Freitag, 18. März, 18.00 Uhr Wenn die Wahrnehmung nicht real ist – Auren bei Migräne und Epilepsie Dr. med. Mirjam Bayer, Assistenzärztin, Neurologische Klinik KSA

Dr. med. Mirjam Bayer, Assistenzärztin, Neurologische Klinik KSA Freitag, 18. März, 19.00 Uhr Ein bisschen Sherlock Holmes – die Abklärung von neurologischen Anfällen PD Dr. med. Markus Gschwind, Oberarzt mbF, Neurologische Klinik KSA

