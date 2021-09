Interpharma

EINLADUNG ZUM MEDIENROUNDTABLE AM 15. SEPTEMBER 2021, 09:00 UHR: Digitales Gesundheitsdatenökosystem, Roadmap zu einem nachhaltigen Gesundheitswesen

Basel (ots)

Die Schweiz hat sich in der Vergangenheit stets durch ihre Wandlungsfähigkeit ausgezeichnet. Während viele Länder die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitssystem erkannt haben, liegt die Schweiz hier im internationalen Vergleich abgeschlagen auf den hinteren Rängen. Um den Rückstand aufzuholen, muss die Schweiz in den Aufbau eines vernetzten Gesundheitsdatenökosystems investieren und einen kohärenten Masterplan dazu entwickeln.

Wir laden Sie herzlich zu unserer virtuellen Medienroundtable am 15. September um 09:00 Uhr ein, um aufzuzeigen, wie ein solcher Masterplan aussehen könnte. Dr. René Buholzer (CEO Interpharma), Dr. Damian Page (Head Health Data Ecosystems Roche) und Prof. Serge Bignens (Institutsleiter BFH, Mitgründer midata) werden das Thema Datenökosystem aus Sicht der Industrie und der Akademie beleuchten.

Wir freuen uns, zusätzlich Dr. Johanna Seppänen (Director Social and Health Data Permit Authority Findata, Helsiniki) begrüssen zu dürfen. Sie wird am Beispiel von Finnland zeigen, wie ein fortschrittliches Gesundheitsdatenökosystem aussieht und was es dafür braucht.

Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung bis am 13. September 2021 an Samuel Lanz zu schicken (samuel.lanz@interpharma.ch). Anschliessend werden wir Ihnen die persönliche Einladung und den Link zur Medienkonferenz zustellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.