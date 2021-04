Interpharma

Neue Informationsübersicht zu Neuigkeiten der forschenden Pharmaindustrie und Datenzusammenstellungen auf einen Blick

Basel (ots)

Ab sofort stehen Ihnen auf der Interpharma-Webseite drei neue Tools zur Verfügung: Über pharmanews.ch oder unter der Rubrik "Im Gespräch" auf der Interpharma-Webseite finden Sie alle Neuigkeiten der verschiedenen Mitgliedfirmen sowie der internationalen Pharmaverbände. Dazu gehört auch ein Pooling von Medienmitteilungen, auf dem Sie alle Medienmitteilungen von Interpharma und unseren Mitgliedern einsehen können. Zudem stehen Ihnen in einem neuen Datencenter Abbildungen und Zahlen rund um das Schweizer Gesundheitswesen und die Pharmalandschaft zur Ansicht und zum Download zur Verfügung.

Das Pooling von Social Media-Aktivitäten und Pressemitteilungen unserer Mitglieder soll zur schnellen Information von interessierten Akteuren beitragen. Auf der Interpharma-Webseite sind dazu alle Beiträge verlinkt und können auf einen Blick eingesehen werden.

Das neue Datencenter umfasst Themen zum Schweizer Gesundheitswesen von der Entwicklung der Lebenserwartung über die Häufigkeit von chronischen Krankheiten bis hin zur Verteilung und Finanzierung der Gesundheitskosten. Das Datencenter legt auch neue Zahlen zum Schweizer Pharmamarkt dar. So wird unter anderem ersichtlich, welche Faktoren die Entwicklung des Pharmamarkts beeinflussen. Auch Forschungsthemen wie die Anzahl klinischer Studien in der Schweiz werden beleuchtet. Nicht zuletzt können Daten zum Standort Schweiz eingesehen werden, so unter anderem die politische Stabilität der Schweiz im internationalen Vergleich oder die Schweizer Exporte nach Branchen.

Interaktives Datentool unterteilt in verschiedene Themengebiete

Das Datencenter ist entlang unserer strategischen Schwerpunkte "Patient im Mittelpunkt", "Führend in Forschung und Entwicklung" und "Starke wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen" organisiert. Es werden ausserdem die Themenfelder "Gesundheitswesen" und "Medikamentenmarkt" beleuchtet.

Mehrwert für interessierte Kreise

Mit den neuen Tools bieten wir interessierten Kreisen einen zentralen Informationshub für Zahlen, Fakten und Neuigkeiten rund um die forschende Pharmaindustrie. Die Daten werden aus unterschiedlichen öffentlichen Quellen bezogen. Damit leisten wir einen Beitrag für eine faktenbasierte, sachliche Diskussion und verkürzen Informationsbeschaffungswege soweit wie möglich. Insbesondere das Datencenter ist eine zusätzliche Dienstleistung zu unserer neuen Publikation "Panorama Gesundheit", die letzten August erstmals in neuem Gewand erschienen ist und auch kommenden August mit den aktualisierten Zahlen publiziert wird.

Die neuen Tools können auf der Interpharma-Website unter www.interpharma.ch aufgerufen werden.