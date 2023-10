RTLZWEI

RTLZWEI tritt Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern bei

RTLZWEI ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft bewusst. Mit zahlreichen Maßnahmen ist das Unternehmen darauf bedacht, wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig zu agieren. Dieses Engagement wird kontinuierlich ausgebaut. Mit dem Beitritt des Unternehmens zum "Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern" trägt RTLZWEI aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigen Medienwirtschaft bei.

Der "Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern", der von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien initiiert und koordiniert wird, beinhaltet für die beteiligten Unternehmen die Formulierung von Leitlinien zu zentralen Punkten im Bereich Nachhaltigkeit. Mit diesen Leitlinien werden die Entwicklung und Verankerung einer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt und nachhaltiges Unternehmertum weiterentwickelt. Schirmherrin ist Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Mit RTLZWEI haben wir nun einen weiteren Partner im Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern an unserer Seite. Der Pakt ist deutschlandweit eine der ersten Verantwortungs-Gemeinschaften relevanter Akteure aus der Medienbranche, die den digitalen Wandel nachhaltig mitgestalten wollen. Nachhaltigkeit geht uns alle an: Deshalb setze ich darauf, dass noch weitere Sender und Medienunternehmen dem Beispiel von RTLZWEI folgen."

Nicole Glatzmaier, CFO/COO RTLZWEI: "Der Beitritt zum 'Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern' bestärkt uns als Medienunternehmen im Verbund mit den Paktpartnern unsere Nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich weiter auszubauen. Wir freuen uns auf den gegenseitigen Austausch, denn das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung - bei unserem Publikum ebenso wie bei den Werbekunden und Geschäftspartnern. Es ist deshalb ein elementarer Bestandteil unseres täglichen Handelns."

Weitere Informationen zum "Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern" finden Sie hier.

