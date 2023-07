RTLZWEI

Champagner und Kaviar-Häppchen: "Herr Glööckler sucht das Glück" am 26. Juli bei RTLZWEI

Intime Einblicke in das neue Single-Leben des Glööcklers

Champagner, Charity und Liebeleien

Die dritte Folge am Mittwochabend um 21:15 Uhr bei RTLZWEI

Harald Glööckler ist wieder bereit für neue glamouröse Abenteuer. Endlich findet die lang erwartete Einweihungsparty in seinem neuen Domizil statt. Die geladenen Gäste sind fast genauso extravagant wie er. Und natürlich ist auch der charmante Marc Lehmann mit von der Partie. Die pompööseste Pyjamaparty des Jahres steht an. Wann? Am Mittwoch, 26. Juli um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.

Nach seinem Neuanfang bezieht der Modezar ein neues Luxus-Domizil in Berlin. Was wäre der Glööckler nur ohne eine angemessene pompööse und luxuriöse Einweihungsparty? Auf der Gästeliste stehen Busen-Freundinnen Rita Schmidt und Raffaela Zollo. Auch sein guter Freund Marc Lehmann, mit dem er gerne viel Zeit verbringt, ist eingeladen. Für ein noch intensiveres Kennenlernen eignet sich eine Pyjamaparty hervorragend! Die beiden kommen sich näher...

Zügig werden die glamourösen Schlafroben wieder ausgezogen und sich für die nächste Sause fertiggemacht. Harald Glööckler veranstaltet ein wohltätiges Art-Dinner. Nicht nur die High Society Berlins ist eingeladen, Ehrengäste sind die Mitglieder der kaiserlich-königlichen Familie Habsburg! Von ihnen wurde der Kultdesigner zum Ritter geschlagen. Die Vorbereitungen für das Luxus-Event sorgen bei dem exzentrischen Modemacher für jede Menge Aufregung.

Seit Wochen arbeitet er nicht nur an dem fürstlichen Abendessen, auch für eine ausgefallene, extravagante Modenschau ist gesorgt. An angemessener barocker Musik für das hohe Publikum wird es auch nicht fehlen. Kann Herr Glööckler den Abend zu einem unvergesslich pompöösen Event gestalten?

"Herr Glööckler sucht das Glück" - die dritte Folge am Mittwoch, 26. Juli, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

Über "Herr Glööckler sucht das Glück": In der neuen RTLZWEI Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" erleben die Zuschauenden Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. So teilt der Star-Designer seine Emotionen rund um die Trennung von seinem Partner mit der Öffentlichkeit und spricht auch darüber, wie es so weit gekommen ist. Nach 35 gemeinsamen Jahren hatte Harald Glööckler sich dazu entschieden, die eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen.