Am 28. September 2022: "Narumol & Josef - unsere Geschichte geht weiter!"- Episode 1

Der Alltag auf dem Bauernhof mit Landwirtin Narumol und Landwirt Josef geht weiter

Josef macht seiner geliebten Narumol erneut einen Heiratsantrag, für eine Hochzeit nach thailändischer Tradition

Vier Folgen von "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!", mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Bei Narumol und Josef wird romantisch und aufregend zugleich! Nicht nur die alltäglichen Aufgaben, die ein Leben auf dem Bauernhof mit sich bringen, stellen das Paar vor Herausforderungen. Auch Josefs Plan, seiner Narumol einen Heiratsantrag für eine thailändische Hochzeit zu machen, muss gut durchdacht werden. Mit Hilfe eines Spickzettels und der Unterstützung der Töchter Jorafina und Jenny, möchte er seiner Narumol die Fragen aller Fragen stellen. Wie wird Narumol reagieren? RTLZWEI zeigt vier neue Folgen zu "Narumol & Josef - unsere Geschichte geht weiter", immer mittwochs, ab dem 28. September um 20.15Uhr.

Liebe liegt in der Landluft: Seit bereits 12 Jahren sind Narumol und Josef kirchlich verheiratet. Seitdem ist sie zu einer echten Bäuerin geworden und erhellt das Leben ihres Gatten mit Lebensfreude und Temperament. Zum Anlass des 23. Geburtstags von Narumols Tochter Jenny kommt die Familie zusammen. Die gemeinsame Tochter Jorafina backt mit Josef - zur Belustigung ihrer Mama - sogar einen Schokokuchen.

Bereits als Kind träumte Narumol von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition. Auch für ihren Vater ist es der größte Wunsch, dass eines seiner sieben Kinder eines Tages thailändisch heiratet. Da Josef aber seinen Hof nicht länger als eine Woche alleine lassen möchte, war eine buddhistische Zeremonie in Narumols Heimat nie geplant. Doch Josefs Motto lautet: "Geht ned, gibt's ned!" und so wirft der sympathische Bauer letztlich alle Bedenken über Bord und beschließt kurzerhand, die thailändische Hochzeit auf dem heimischen Bauernhof in Bayern zu feiern. Wird Narumol damit einverstanden sein? Bevor es so weit ist, muss Josef seiner Geliebten aber noch den passenden Heiratsantrag machen. Er holt sich dafür Hilfe bei den Töchtern sowie bei Familienfreundin Anni und Narumols thailändischer Freundin Mali aus Kiel.

Die Sendung wird von der Benstar Media GmbH produziert.

Am 28. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI: "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter". Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar. Im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos.

Über "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!":

Die quirlige Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben. Allzu gerne möchte Josef seiner Liebsten den langersehnten Traum von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition erfüllen. Diese soll aber nicht in Narumols Heimat Thailand, sondern auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Wird das Paar alle Hürden der Vorbereitung zur thailändischen Hochzeit meistern?