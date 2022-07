RTLZWEI

"Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" im Herbst bei RTLZWEI

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Das neue Show-Highlight bei RTLZWEI

16 Prominente stellen sich der Herausforderung auf Rollschuhen

Mit dabei unter anderem: Gülcan Kamps, Andrej Mangold und Melissa Damilia

Lola Weippert moderiert die Partyserie mit wechselnden Mottos

DAS neue Show-Highlight: RTLZWEI und 16 Prominente lassen die Rollschuhdisco wieder aufleben! Promis lieben es, sich in Wettbewerben zu messen. Ihre vielleicht größte Herausforderung stellt sich ihnen nun in "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen": Wie performen Gisele Oppermann, Linda Nobat, Thomas Rupprath und Co., wenn es gilt, auf Rollschuhen nicht den Halt zu verlieren und eine gute Figur zu machen? Eine hochkarätige Jury und Moderatorin Lola Weippert schauen genau hin.

Acht Teams mit jeweils zwei Prominenten treten in mehreren Shows gegeneinander an und kämpfen um den Titel des besten Rollerskate Paars und um den begehrten Rollschuhpokal. Auf ihre Performances werden sie im wochenlangen, intensiven Training von erfahrenen Rollschuh-Coaches und Choreografen vorbereitet. Die Leistungen der Promi Paare werden von einer erfahrenen und kompetenten Jury eingeordnet und anschließend bewertet. Die Punkte der Jury gehen in die Tageswertung ein, die über ein Ausscheiden oder Weiterkommen entscheidet.

Neben den Choreografien müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in jeder Sendung in verschiedenen Challenges untereinander messen. Dabei stehen verschiedene Skills wie z.B. Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit im Mittelpunkt. In den Challenges werden ebenfalls wichtige Punkte erzielt, die zu den Wertungen der Choreografien hinzugerechnet werden. Das Paar, das insgesamt die wenigsten Punkte aus den Choreografien und Challenges bekommt, scheidet am Ende jeder Sendung aus.

Jede der Shows hat ein eigenes Motto, das sich auch in der Auswahl der Musik und den Outfits widerspiegelt. Die Zuschauer vor dem Fernseher können sich auf echte Partyatmosphäre freuen.

Und das sind die mutigen Promis, die sich auf vier Rollen wagen: "Love Island"-Hottie und Mr. Amore Adriano Salvaggio, TV-Beau und "Kampf der Realitystars"-Finalist Andrej Mangold, Schlagersternchen und Ehefrau von Stefan Mross Anna-Carina Woitschack, Drama-Queen und ehemalige "GNTM"-Kandidatin Gisele Oppermann, Viva-Legende und Neumama Gülcan Kamps, Stand-Up Komikerin und Tochter von Peter Schilling Janina Korn, Ex-"Köln 50667"-Star und stolze Sächsin Janine Pink, Wirbelwind mit Personality Klaudia Giez, "Bachelor"-Kandidatin und ehemalige Miss Hessen Linda Nobat, "Prince Charming"-Kandidat und Paradiesvogel Manfred Karácsonyi, Everybody´s Darling und "Love Island"-Liebling Melissa Damilia, Superstar Prince Damien Ritzinger, Schwimm-Schönling und Ex-Weltmeister Thomas Rupprath, Ex-Profifußballer und King Kasalla Thorsten Legat, "Love Island"-Womanizer und Muskelmann Tobias Wegener und "80-Euro-Waldi" und Rheinlandantiquar Walter Lehnertz.

"Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" - im Herbst bei RTLZWEI. Das Format wird von TRESOR TV Produktions GmbH produziert.