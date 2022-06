RTLZWEI

Am 28. Juli 2022:

RTLZWEI zeigt Traumhochzeit von Caro & Daniel - LIVE aus Mallorca

München (ots)

Ab 19:05 Uhr: "Köln 50667 LIVE - Von der Soap zum Altar"

Ab 20:15 Uhr: "Köln 50667 LIVE - Die Traumhochzeit von Caro & Daniel"

Moderation: Aleksandra Bechtel und Eric Schroth

Die Soap-Stars Carolina Noeding und Daniel Peukmann lernten sich am Set der RTLZWEI Reality-Soap "Köln 50667" kennen und lieben: Wie im TV sind die beiden auch privat ein Paar. Nun gehen die Darsteller den nächsten Schritt und krönen ihre Liebe mit einer fulminanten Traumhochzeit. RTLZWEI überträgt das Event am 28. Juli 2022 ab 19:05 Uhr direkt aus Mallorca. Durch die Sendung führt das Moderationsteam Aleksandra Bechtel und Eric Schroth.

Von der Soap zum Altar

Die Rollen "Jule" und "Marc" sind seit sechs Jahren fester Bestandteil der "Köln 50667"-Hauptbesetzung. Ihre bewegende Liebesgeschichte fesselt die Fans vom ersten Tag an. Am 28. Juli 2022 heiraten die zwei Menschen hinter den Rollen nun auch im wahren Leben auf der Baleareninsel Mallorca. Ab 19:05 Uhr gibt das Traumpaar exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Soap und den Anfängen ihrer Beziehung. Wie wurden aus der Serienliebe echte Gefühle?

Die Traumhochzeit

Die Serienstars Caro und Daniel geben sich in einer romantischen Location auf Mallorca das Ja-Wort. Dabei geben sie den Zuschauenden intime Einblicke in die Hochzeitsvorbereitung und ihre Liebesgeschichte. Die ehemalige Miss Germany und der Berufsfeuerwehrmann haben sich bereits in der RTLZWEI-Realitysoap "Köln 50667" getraut, wie romantisch wird nun die Hochzeit ohne Drehbuch?

Sonne, Palmen, Meer und ganz viel Liebe: Für Caro und Daniel steht fest, es könnte keinen besseren Ort als die malerische Insel Mallorca für ihren großen Tag geben. Caro über Mallorca: "Ich bin DAS Inselkind. Für mich ist die Bindung und die Beziehung zu Mallorca einfach super stark." Daniel fügt hinzu: "Mir gefällt das auch sehr, am Meer zu heiraten!" Die beiden verraten außerdem schon jetzt über ihr Hochzeitsfest: "Das Publikum darf sich auf ein großartiges Event mit tollen Leuten, sehr vielen Emotionen und einen privaten Einblick freuen - Wie sind Carolina und Daniel...?"

Am 28. Juli ab 19:05 Uhr bei RTLZWEI: "Köln 50667 LIVE - Von der Soap zum Altar" und im Anschluss ab 20:15 Uhr: "Köln 50667 LIVE - Die Traumhochzeit von Caro & Daniel".

Produzent der Sendung ist filmpool Entertainment GmbH.

Die Hochzeitsvorbereitungen werden bereits ab dieser Woche in regelmäßig veröffentlichten Videos in der "Köln 50667"-App begleitet.