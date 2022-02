RTLZWEI

Estefania - "Brandneu"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Neue Musik von Estefania

Kraftvoller Popsong über einen Neuanfang

Estefania - "Brandneu" ab Freitag, 25. Februar 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich

Nach einem erfolgreichen Jahr mit mehreren Millionen Streams auf Spotify, startet Estefania 2022 mit einem neuen Song durch. Passend zum Jahresbeginn, singt die 20-Jährige in ihrer Single "Brandneu" über das Lösen von Vergangenheitsschatten und über neue Wege. "Brandneu" von Estefania erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 25. Februar 2022 auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Schon letztes Jahr hat Estefania mit ihren erfolgreichen Singles über die Liebe wie "Unkaputtbar" und "Leuchtfeuer" großen Erfolg gehabt. Jetzt folgt der nächste Hit der 20-Jährigen. Der Song "Brandneu" besticht durch einen energievollen Sound, der sofort in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Mit dem kraftvollen Popsong beflügelt das junge Gesangstalent ihre Zuhörer und Zuhörerinnen zu einem Neuanfang und bestärkt sie mutig zu sein. Estefania singt darüber sich von unnötigem Ballast im Leben zu befreien und mit voller Energie einen Neubeginn zu wagen. Produziert ist der Song von Florian "Jason" Jahrstorfer.

"Die letzten Jahre habe ich so viel erlebt und gelernt. Dieses Jahr bin ich 20 geworden und ich finde, es ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. "Brandneu" steht für einen persönlichen Neuanfang, aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass ihr dieses Jahr musikalisch sehr viel von mir erwarten könnt. Ich bin unglaublich dankbar für jeden, der mich unterstützt. Jetzt bin ich an der Reihe etwas zurückzugeben.", so Estefania zum Release ihrer neuen Single.

Estefania - "Brandneu" erscheint am 25. Februar 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal

Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=qd-ob8LfGc0