RTLZWEI

Kampf der Realitystars: Erhitzte Gemüter am Starstrand!

München (ots)

Die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die fünfte Folge läuft am Mittwoch, den 11. August um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Die Stunde der Wahrheit ist eben erst verdaut, da beziehen schon die nächsten Konkurrenten die Betten in der Sala: DSDS-"Star" Cosimo und Berlin-Tag-und-Nacht-Darstellerin JJ Rühle. Neues Sex-Appeal in der Sala, aber keine Einigkeit beim Faktor Sexyness an der Wand der Wahrheit.

Kaum legt sich der Streit, wird die Gruppe vor eine harte Entscheidung gestellt: In der Starbox gibt es eine Nachricht mit Folgen - eine verhaltensbedingte Kündigung für den Star, der am wenigsten entertaint. Wer unterhält in den Augen der Gruppe am schlechtesten und verliert mit sofortiger Wirkung seine Sendezeit?

Als nach dem Spiel Privatinsolvenz auch noch viele ihrer Luxusgüter gepfändet werden, liegen die Nerven in der Sala blank. Dass Cosimo in Partylaune gerät, heizt die Situation weiter an. Dennoch müssen die Stars beim KDRS Spiele-Klassiker Schmutzwäsche alles geben, denn nur so können sie sich vor der Rauswahl schützen. Ob JJ und Cosimo einen klaren Blick und welche Promis die Chance auf den Titel "Realitystar 2021" und die Chance auf 50.000EUR behalten, zeigt sich in der fünften Stunde der Wahrheit. Und diese wird auf mehreren Ebenen stürmisch...

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.