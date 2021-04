RTLZWEI

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" geht in die zweite Staffel bei RTLZWEI

München (ots)

- Promis kämpfen in zehn Folgen um 50.000 Euro Siegprämie - Cathy Hummels moderiert die Eliminierungsrunde "Stunde der Wahrheit" - U.a. mit: Claudia Obert, Mike Heiter, Kader Loth und Narumol - Start im Sommer 2021 bei RTLZWEI

Es geht in die zweite Runde: Mit "Kampf der Realitystars" kommt der erfolgreichste Neustart des letzten Jahres bei RTLZWEI 2021 zurück. Durch die Sendung führt auch in der zweiten Staffel Moderatorin Cathy Hummels und begrüßt einmal mehr 25 Promis am Traumstrand von Thailand. Wer kann sich im Kampf um 50.000 Euro und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2021" durchsetzen? Ausstrahlung der zweiten Staffel erfolgt im Sommer 2021 bei RTLZWEI.

Auch in diesem Jahr lädt RTLZWEI zum "Kampf der Realitystars" nach Thailand: 25 Prominente wagen den Wettstreit um 50.000 Euro und jede Menge Ruhm. Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin des letztjährigen Siegers Kevin Pannewitz. Wer kann mit unbändigem Siegeswillen, kluger Taktik und verschmitzten Bündnissen den Titel des "Realitystar 2021" gewinnen?

Alle Promis müssen sich dabei Moderatorin Cathy Hummels stellen. In der "Stunde der Wahrheit" fühlt sie den Realitystars auf den Zahn. Dabei werden die sich lichtenden Reihen der Teilnehmenden kontinuierlich durch neue Promis ersetzt. Denn auch in diesem Jahr gilt: Es kann nur einer oder eine Realitystar werden.

Dem Kampf um 50.000 Euro Preisgeld stellen sich Claudia Obert (59), Narumol (55), Evil Jared (49), Gina-Lisa Lohfink (34), Walther Hoffmann (61), Andrej Mangold (34), Loona (46), Cosimo Citolo (39), Alessia Herren (19), Aminata Sanogo (26), Frédéric Prinz von Anhalt (77), Jenefer Riili (30), Kader Loth (48), Chris Broy (31), Julia Jasmin Rühle (33), Laura Morante (30), Rocco Stark (34), Luigi "Gigi" Birofio (21), Silvia Wollny (56), Mike Heiter (28), Tim Kühnel (24), Gino Bormann (33), Leon Machère (28), Paul Elvers (20), sowie Xenia Prinzessin von Sachsen (34).

Auch in diesem Jahr wird die Sendung in den sozialen Medien bei Instagram unter @kampfderrealitystars und bei YouTube verlängert. Fans der Sendung erhalten hier über die Ausstrahlungen hinaus Updates und News rund um das Format.

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars" startet im Sommer 2021 bei RTLZWEI.

Alle Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen. Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.