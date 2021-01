RTLZWEI

"Die Geissens" setzen Erfolgskurs fort

München (ots)

- Die Millionärsfamilie schippert mit zurück gestohlenem Boot erfolgreich durch die Prime Time - 6,4 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 6,9 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,4 %

"Die Geissens" bleiben erfolgreich in der Prime Time: Am gestrigen Montagabend erzielte um 20:15 Uhr die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 6,4 % MA bei den 14-49-Jährigen und 13,3 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,16 Mio. Zuschauer gesamt waren die heimlichen Komplizen der Geissens, als sie ihr Boot "Donzi" aus den Händen der Betrüger zurückstahlen.

Die um 21:15 Uhr folgende Episode "Die Geissens" schlug bei den 14-49-Jährigen mit 6,9 % MA zu Buche und erreichte bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) 16,3 % MA. Ab 21:15 Uhr waren bis zu 1,19 Mio. Zuschauer gesamt Zaungast, als die Familie eigenhändig Wände in der neuen Wohnung in Monaco einriss.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,4 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 26.01.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

