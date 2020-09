RTLZWEI

Heftige Liebes-Gewitter über "Love Island: Chiara beendet Couple mit Josua!

- Chiara schickt Josua in die Wüste - Alles wegen Nathalia: Aurelia explodiert - Pikante Wahrheiten beim Villa-Spiel

Unwetter auf Mallorca! Nicht nur der Himmel weint über der "Love Island"-Villa. Auch bei Josua fließen Tränen: Chiara hat ihm den Laufpass gegeben. Heftig donnert es zwischen Aurelia und Henrik. Und stürmisch wird es dann am Nachmittag: Beim Villa-Spiel müssen alle Islander ehrlich Flagge bekennen!

Tränenreiches Ende von Barbie und Ken

"Ich finde dich super! Du bist ein super, lieber netter Typ. Aber irgendwas fehlt mir. Irgendwas, wo ich sagen kann, dass es mir für eine Beziehung reicht. Ich habe kein Bock, dass du dich so fühlst, als würde ich dich hinhalten. Damit sind wir entcouplet. That's the game", eröffnet Chiara Josua am Morgen, den die klaren Worte völlig unerwartet und hart treffen. Zunächst noch gefasst, bricht Josua kurze Zeit später völlig zusammen: "Chiara hat es gerade beendet. Ich habe die echt gemocht. Jetzt bin ich der erste Typ, der hier flennt! Ich renne ihr jetzt aber nicht hinterher, dann gehe ich lieber nach Hause!" Tim und die anderen Boys Josua zu trösten. Doch so richtig runter kommt der Verlassene nicht: "Das ist doch nicht normal. Ich kenne sie sieben Tage. Wie kann sich in sieben Tagen so was entwickeln, dass ich hier am Flennen bin?"

Aurelia explodiert

Henrik hat wohl gecheckt, dass er sich nach dem Einzug von Granate Nathalia gegenüber Aurelia nicht korrekt verhalten hat. Er sucht das Gespräch mit seinem Couple und gibt sich ahnungslos: "Ich habe nur erfahren, dass ihr in die Private-Suite müsst. Ich wusste nicht, dass ihr da pennen müsst und ich wusste nicht, dass man dort mit euch sprechen kann." Für Aurelia keine Entschuldigung. Sie ist richtig sauer: "Alle haben mit uns geredet, außer dir! Ich habe dich gesehen, mit keinem einzigen Blick hast du mich gewürdigt." Noch mehr Öl ins lichterloh brennende Aurelia-Feuer kippt dann Chiara: "Es waren ein paar Sätze von ihm dabei, die nicht so geil waren dir gegenüber. Zum Beispiel, dass sie eine zehn von zehn ist, dass er Gänsehaut hatte, als sie reinkam und sie wäre die Schönste und Heißeste hier!" Da explodiert Aurelia: "Alter, was für ein Pisser!"

Drei an einem Tag

Haben sie oder haben sie nicht? Beim Villa-Spiel müssen die Islander im wahrsten Sinne des Wortes Stellung beziehen und sich je nach Aussage in das Feld "Habe ich" oder "Habe ich nicht" stellen. Und los geht's: Ich habe noch nie einen Porno geschaut. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Ich habe noch nie in das Handy meines Partners oder Partnerin geguckt. Besonders pikant: Zu guter Letzt kommt heraus, dass Tim noch nie einen Porno geschaut hat und dass Marc und Luca schon mal an einem Tag mit zwei Frauen in der Kiste waren. Fett grinsend erklärt Luca: "Es waren sogar drei!"

