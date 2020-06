RTLZWEI

"Deine Hochzeit - LIVE!": RTLZWEI begleitet zwei außergewöhnliche Trauungen in Echtzeit

Nach sieben Anträgen: "Ich-will-Spaß"-Markus heiratet seine Yvonne

- Erschwert aber nicht unmöglich: Hochzeitsvorbereitungen in Zeiten der Pandemie - Reporter Alexandra Maurer und Eric Schroth begleiten zwei Paare bei ihrer Live-Hochzeit - Ausstrahlung am 11. Juli 2020, um 20:15 Uhr, live bei RTLZWEI

In diesen besonderen Zeiten mussten zahlreiche Verliebte ihren Hochzeitstraum aufgeben oder auf unbestimmte Zeit verschieben. Doch zwei Paare lassen sich nicht entmutigen und haben alles darangesetzt, trotz der durch die Pandemie erschwerten Umstände zu heiraten - und das live bei RTLZWEI. Doch: Auf welche Hindernisse sind sie dabei gestoßen, was war letztlich möglich und was fiel durch Corona flach?

Seit ihrem Kennenlernen im Jahr 2008 haben sich Yvonne König und NDW-Star Markus Mörl ("Ich will Spaß") sieben Heiratsanträge gemacht. Doch die ersehnte Hochzeit wurde durch Unfälle und Krankheiten immer wieder verhindert. Am 11. Juli 2020 wird es nun soweit sein und Yvonne und Markus krönen ihre Liebe im Kreis von Familie und prominenten Freunden mit dem Ja-Wort.

Yvonne und Markus träumen schon länger von einer großen Hochzeit auf dem Rhein. Was wird Corona von ihrem einstigen Traum übriglassen und welche Vorkehrungen mussten sie treffen, um ihre Hochzeit in der aktuellen Situation feiern zu können?

Auch Leslie und Oleg trauen sich und heiraten - trotz Corona. Die gelernte Friseurin und der Gastronom trafen sich zum ersten Mal auf der Party eines gemeinsamen Bekannten. Oleg sah Leslies Lachen und war sofort verzaubert. Beide waren damals frischgebackene Singles und wollten das eigentlich auch erst mal bleiben - doch ihre Liebe war sofort stärker als jeder Vorbehalt. Nun wollen sie gemeinsam den nächsten Schritt wagen.

Die Sendung "Deine Hochzeit - LIVE!" beginnt kurz vor Start der beiden Zeremonien. Die Hochzeits-Reporter Alexandra Maurer und Eric Schroth werden die Ereignisse für die Zuschauer kommentieren und je ein Paar durch diese aufregenden Stunden begleiten.

Die Sendung wird von der REDSEVEN ENTERTAINMENT GmbH produziert.

Ausstrahlung am Samstag, 11. Juli 2020, um 20:15 Uhr, live bei RTLZWEI.

Über "Deine Hochzeit - LIVE!"

Zwei Ja-Worte und zwei Hochzeiten - LIVE bei RTLZWEI! All das passiert in einer Zeit, in der das Coronavirus das Leben der Menschen weltweit auf den Kopf stellt. Der Hochzeitstraum vieler ist dabei geplatzt. Doch zwei Paare halten dagegen. Wir sind live dabei, wenn sich diese außergewöhnlichen Paare das Ja-Wort geben. Außerdem erleben wir sie bei ihren durch die weltweite Ausnahmesituation erschwerten Hochzeitsvorbereitungen und erfahren, warum sie trotzdem am anvisierten Termin heiraten wollen.

