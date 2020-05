RTLZWEI

Honk! & Isi Glück - "Ballerina (Mallorca wo die Liebe begann)"

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Hommage für die Lieblingsinsel der Deutschen - Musikvideo mit Ex-Miss-Germany Carolina Noeding und Daniel Peukmann - Honk! & Isi Glück - "Ballerina (Mallorca wo die Liebe begann)" ab Freitag, 08. Mai 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich

Die Zeit auf Mallorca wird uns fehlen: Honk! & Isi Glück erinnern mit "Ballerina (Mallorca wo die Liebe begann)" an unvergessliche Nächte und einmalige Liebesgeschichten auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Unterstützung bekommen sie von den "Köln 50667"-Stars Carolina Noeding und Daniel Peukmann. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 08. Mai 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.

Mallorca: Eine deutsche Liebesgeschichte, die vermutlich niemals enden wird. Dennoch steht uns allen ein besonderer Sommer bevor, der ganz anders sein wird als die der letzten Jahre. Honk! & Isi Glück erinnern mit "Ballerina (Mallorca wo die Liebe begann)" an eine unbeschwertere Zeit und liefern eine Hommage an die Lieblingsinsel der Deutschen. Unterstützung bekommen sie im Musikvideo (bereits 2019 produziert) von den "Köln 50667"-Stars Daniel Peukmann und Ex-Miss-Germany Carolina Noeding - gemeinsam erinnern sie an die beste Zeit des Jahres.

Honk! & Isi Glück - "Ballerina (Mallorca wo die Liebe begann)" erscheint am 08. Mai 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

----- Download / Stream-----

https://umg.lnk.to/Ballerina

----- Musikvideo -----

https://youtu.be/w39EVmSzdlo

Kontakt:

Pressekontakt:



RTLZWEI

Programmkommunikation

089 - 64185 0

kommunikation@rtl2.de