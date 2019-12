RTLZWEI

"The Green Mile": Spielfilmstarker Donnerstagabend bei RTLZWEI

"The Green Mile" mit 9,7 % MA (14-49 Jahre)

- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,4 %

Zur Prime Time am gestrigen Donnerstagabend erreichte der Spielfilmklassiker "The Green Mile" bei RTLZWEI 9,7 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Die mehrfach preisgekrönte Literaturverfilmung von Stephen King mit Michael Clarke Duncan und Tom Hanks in den Hauptrollen fesselte bis zu 1,67 Mio. Zuschauer gesamt.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,4 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 19.12.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

