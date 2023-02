Niwano Peace Foundation

40. Niwano Peace Prize geht an Rajagopal P.V. aus Indien

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Niwano Peace Foundation verleiht den 40. Niwano Peace Prize an den Inder Rajagopal P.V. in Anerkennung seines herausragenden Engagements für die Ärmsten und Ausgegrenzten seines Landes und seines Kampfes für gleiche Menschenwürde und gleiche Rechte für jeden Mann und jede Frau, unabhängig von Kaste und Geschlecht.

Die Preisverleihung findet am 11. Mai in Tokio statt. Neben einer Urkunde erhält der 74-jährige Rajagopal eine Medaille und ein Preisgeld von 20 Millionen Yen.

Zu seinen Verdiensten gehören Verhandlungen über die Auslieferung und Rehabilitierung von Banden und sein Engagement für die Umwelt, da die Armen in erster Linie Wasser, Land und Wälder benötigen. Rajagopals Arbeit für Gerechtigkeit und Frieden wird auch durch den Dialog mit Institutionen vorangetrieben, indem er die Umverteilung von Land und die Zuteilung von Landbesitz durchsetzt. Er benutzt in der Öffentlichkeit nur seinen Vornamen, um nicht mit dem Kastensystem in Verbindung gebracht zu werden, was seine Vision von menschlicher Gleichheit deutlich macht.

Das Komitee des Niwano-Friedenspreises erklärte, die Wahl des Preisträgers für das Jahr 2023 sei „äußerst bedeutsam", da sie im Anschluss an die COVID-19-Pandemie stattfinde, „die eine Kehrseite unserer vernetzten Welt aufzeigte und uns zum Überdenken der Globalisierung zwang".

Niwano Peace Prize:

Die Niwano-Friedensstiftung hat den Niwano-Friedenspreis ins Leben gerufen, um Einzelpersonen und Unternehmen zu ehren und zu ermutigen, die einen bedeutenden Beitrag zur interreligiösen Zusammenarbeit geleistet und damit den Weltfrieden vorangetrieben haben, und um ihre Leistungen so weit wie möglich bekannt zu machen. Die Stiftung hofft, die interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit zu verbessern und noch mehr Menschen zu ermutigen, sich für den Frieden in der Welt einzusetzen. Der Preis ist nach dem Gründer und ersten Präsidenten der buddhistischen Laienorganisation Rissho Kosei-kai, Nikkyo Niwano, benannt.

Niwano Peace Foundation:

Die Niwano Peace Foundation wurde 1978 gegründet, um zur Verwirklichung des Weltfriedens beizutragen und eine Kultur des Friedens zu fördern. Die Stiftung fördert Forschung und andere Aktivitäten auf der Grundlage religiöser Prinzipien und dient der Sache des Friedens in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Religion und Philosophie.

info@npf.or.jp

https://www.npf.or.jp/english/