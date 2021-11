AMAG Group AG

Nicole Pauli wird Managing Director AMAG Leasing AG

Ab Januar wird Nicole Pauli die Funktion des Managing Director AMAG Leasing AG übernehmen und auf Martin Meyer folgen, der seit dem 1. Juli als CFO der AMAG Group AG amtet.

Nicole Pauli bringt langjährige Erfahrung in der Produkt- und Serviceentwicklung sowie in der Führung und Motivation von grösseren Organisationseinheiten in komplexen Unternehmungen mit. Frau Pauli zeichnet sich zudem durch ein grosses Verständnis für die strategische und operative Ausrichtung eines dienstleistungsorientierten Finanzbereichs aus.

Mit ihr konnte die AMAG Gruppe eine unternehmerische Finanzspezialistin gewinnen, die nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen ihre berufliche Karriere im Jahr 2000 bei der Credit Suisse startete. Ab 2013 war sie Head Product Management und Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Schweiz. Danach hatte und hat sie noch immer diverse Verwaltungsratsmandate inne, welche sie in geordnetem Rahmen abgeben wird, um sich vollumfänglich der neuen Aufgabe bei der AMAG Leasing zu widmen.

Helmut Ruhl, CEO AMAG Group AG und Verwaltungsratspräsident der AMAG Leasing AG freut sich: "Mit Nicole Pauli konnten wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit grossem Finanz- und Produktewissen und ausgeprägter Kundenorientierung gewinnen. Ich bin überzeugt, dass sie bei der Transformation des Unternehmens gemeinsam mit dem Team neue Akzente setzen wird. Und natürlich freue ich mich sehr, eine weitere Frau für unsere Geschäftsleitung gewonnen zu haben."