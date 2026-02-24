Rivella AG

Rivella Group: esercizio 2025 ricco di successi e subentro del nuovo co-CEO

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Rothrist (ots)

140 milioni di franchi svizzeri - è il fatturato conseguito dall'impresa familiare svizzera Rivella Group con le sue bevande lo scorso anno, con un incremento del 2%. Hanno ottenuto ancora una volta ottimi risultati le acque vitaminiche del marchio Focuswater. Per soddisfarne la domanda anche in futuro, lo scorso anno l'impresa ha nuovamente effettuato importanti investimenti nella propria fabbrica. Per l'estate del 2026 è inoltre previsto un subentro a livello di CEO.

Lo scorso anno Rivella Group ha venduto 95 milioni di litri di bevande, conseguendo un fatturato di 140 milioni di franchi, con un incremento del 2% rispetto all'anno precedente. Nel mercato svizzero, Rivella Group ha registrato addirittura un aumento del fatturato del 3%, con 65 milioni di litri venduti. Ha espresso la sua soddisfazione Silvan Brauen, co-CEO di Rivella Group: "Lo scorso è stato un anno ricco di successi. Concentrarci espressamente sui nostri due marchi principali, Rivella e Focuswater, si è rivelata la decisione giusta."

Focuswater e Rivella godono di grande popolarità

Non si arresta il trend di crescita del marchio di acque vitaminiche Focuswater, per il quale, anche l'anno passato, l'azienda ha registrato un tasso di crescita a due cifre. Lo scorso anno l'impresa ha introdotto un'altra varietà priva di zuccheri e dolcificanti: Focuswater Shine. Per soddisfare la crescente domanda di bevande leggere anche in futuro, lo scorso anno Rivella Group ha ristrutturato notevolmente la propria fabbrica. Negli ultimi due anni, solo nel nuovo impianto di imbottigliamento per Focuswater ha investito 16 milioni di franchi. La quota maggiore del fatturato e delle vendite dell'impresa proviene ancora dal marchio principale, Rivella. Nell'esercizio 2025, dell'assortimento Rivella è stata apprezzata particolarmente la variante Blu Zero Zuccheri, beneficiando del trend a preferire le bevande leggere.

Miglior datore di lavoro della Svizzera

Questo mese, per la seconda volta dal 2021, Rivella Group è stato premiato come miglior datore di lavoro della Svizzera*. Ogni anno, la Handelszeitung e PME conducono uno studio in cui valutano imprese elvetiche con un organico di almeno 250 persone, effettuando un'indagine tra oltre 15 000 collaboratrici e collaboratori. "Il fatto che Rivella Group abbia ottenuto risultati così positivi è per noi un grande onore, ma non una pura casualità", ne è convinta Simone Müller-Ledermann, responsabile People & Culture di Rivella: "Da anni ci impegniamo energicamente per una cultura imprenditoriale viva, investiamo molto in un ambiente di lavoro attraente e promuoviamo attivamente questi sforzi anche all'esterno. Sappiamo che un'impresa raggiunge il successo solo con collaboratrici e collaboratori soddisfatti e impegnati."

Nuova co-direzione dall'1.8.2026

Quest'estate ci sarà un importante subentro ai vertici dell'impresa. Erland Brügger, che ha ricoperto la carica di CEO per 12 anni e di co-CEO dal 2023, lascerà l'impresa a fine luglio 2026 per dedicarsi maggiormente ai suoi mandati amministrativi e a nuovi progetti. Il suo successore sarà Christoph Messerli, attuale CFO di Rivella Group. Christoph Messerli assumerà la co-direzione di Rivella Group insieme a Silvan Brauen. "Il co-modello a livello di CEO si è rivelato molto efficace. Traiamo vantaggio da nuovi spunti e prospettive. Sarà un piacere seguire questo modello stimolante con Christoph anche in futuro", dichiara il co-CEO Silvan Brauen.

Rothrist, 24 febbraio 2026 / Numero caratteri: 3 522

Fonte: *Handelszeitung 12.2.26, Migliori datori di lavoro della Svizzera