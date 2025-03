BMW Group

Die BMW Art Car Collection feiert 50. Geburtstag mit Welttournee

München (ots)

Seit 1975 haben 20 international renommierte Künstlerinnen und Künstler ein BMW Art Car gestaltet. Die „rollenden Skulpturen“ von Alexander Calder bis Julie Mehretu sind ein beeindruckender Querschnitt durch die Kunstgeschichte der letzten fünf Jahrzehnte. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums findet mit der BMW Art Car World Tour das bislang größte Ausstellungsprogramm in der Geschichte der Sammlung auf allen fünf Kontinenten statt.

„Die BMW Art Car Sammlung feiert 50 Jahre künstlerischer Freiheit und visionärer Gestaltung. Die 20 Fahrzeuge sind zu internationalen Ikonen geworden, die Geschichten von Gesellschaft, Technologie und Performance erzählen," so Ilka Horstmeier, Personal- und Immobilienvorständin, BMW Group.

Der Auftakt der BMW Art Car World Tour wird zwischen Europa und Asien gefeiert: Vom 20.-21. März werden in Wien die BMW Art Cars von Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, David Hockney und Jeff Koons im Museum für angewandte Kunst und auf der SPARK Art Fair gezeigt. Das neueste und 20. BMW Art Car von Julie Mehretu tritt eine Asienreise an und wird vom 28.-30. März auf der Art Basel in Hongkong präsentiert.

Neben einer Sonderausstellung im BMW Museum sind für die Welttournee Stationen auf internationalen Kunstmessen (u.a. Art Dubai, Market Art Fair in Stockholm) und in Kulturinstitutionen sowie in bedeutenden Museen und auf Plattformen für klassische Automobile (z.B. Concorso d’Eleganza am Comer See, Louwman Museum in Den Haag) geplant.

Ergänzend zum Ausstellungsprogramm bietet BMW zum Jubiläum neue Lifestyle-Produkte sowie Miniaturen und eine Buchpublikation für die weltweite BMW Art Car Fangemeinde an.

„Ich liebe dieses Auto. Es ist besser gelungen als mein Kunstwerk.“

Andy Warhol, BMW Art Car #4, 1979

Weitere Informationen und Bildmaterial unter:

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/topic/9537/art-car/