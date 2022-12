Ford Motor Company Switzerland SA

Neuer Ford GT Mk IV ist der ultimative Supersportwagen und exklusiv als streng limitierte Rennstrecken-Edition erhältlich

Wallisellen (ots)

Der neue Ford GT Mk IV von Ford Performance und Multimatic repräsentiert den ultimativen Ford GT und er ist zugleich das extremste Modell dieser Baureihe, das jemals hergestellt wurde. Es handelt sich um einen radikal fortschrittlichen Supersportwagen, der mit seiner einzigartigen Karosserie, seinem Antriebsstrang und seinem Fahrwerk maximale Leistung bietet. Der neue Ford GT Mk IV verfügt über einen Twin-Turbo-EcoBoost-Motor, ein Renngetriebe, ein aerodynamisches Aussendesign und ein Chassis mit längerem Radstand für ein besseres Handling auf der Rennstrecke.

"Der ursprüngliche GT40 Mk IV von 1967 hat mit seiner Kompromisslosigkeit und seiner Kraft seinerzeit Rennsportgeschichte geschrieben. Genau an dieser Leistungsfokussierung orientiert sich neue Ford GT Mk IV", sagte Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance Motorsports. "Mit einem noch höheren technologischen Niveau, einem satten Zugewinn an Motorleistung sowie einer völlig neuen Kohlefaser-Karosserie ist der Mk IV der ultimative Abschied des Supersportwagens der dritten Generation".

Der neue Ford GT Mk IV versteht sich als Reminiszenz an das Jahr 1967, in dem der ursprüngliche GT40 bei den 24 Stunden von Le Mans einen spektakulären und weltweit beachteten Sieg errang. Vor diesem historischen Hintergrund werden nur 67 der hochexklusiven Supersportwagen im kanadischen Multimatic-Werk in Ontario von Hand produziert werden.

Der Bestellprozess für das 1,7 Millionen US-Dollar teure Editionsmodell startet in Kürze. Im ersten Quartal 2023 soll die Bestätigung für ausgewählte Kunden erfolgen, die sich ab dem späten Frühjahr 2023 auf die beginnende Auslieferung freuen können.

"Unser Auftrag war es, eine ganz besondere Abschiedsversion des Ford GT zu entwickeln. Der Mk IV ist nun das ultimative Ergebnis", sagte Larry Holt, Executive Vice President, Multimatic Special Vehicle Operations Group. "Ein leistungsstarker Motor, ein reinrassiges Renngetriebe, ein gestreckter Radstand und eine wirklich radikale Karosserie haben zu einem beispiellosen Performance-Niveau geführt. Wir sind stolz darauf, von Anfang an Teil des GT der dritten Generation gewesen zu sein und betrachten dieses aussergewöhnliche Fahrzeug als ein bedeutendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte von Multimatic".

Der Ford GT Mk IV steht für eine Geschichte technologischer Fortschritte

Aufbauend auf dem triumphalen 1-2-3-Finish des Ford GT40 Mk II von 1966 in Le Mans überarbeitete das Entwicklungsteam von Ford damals das Rennauto und fügte modernste Technologie hinzu, um den 1967er Ford GT Mk IV zu konstruieren. Basierend auf materialwissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten die Ford-Ingenieure und Kar Kraft gemeinsam ein neues Leichtbau-Chassis aus geklebter Waben-Aluminiumkonstruktion mit einer besonders aerodynamischen Karosserieform. In Kombination mit dem legendären 427 Ford V8-Motor mit sieben Litern Hubraum und einem speziellen Getriebe mit eigenem Kühlsystem, das die Motorleistung auf die Hinterräder übertrug, war der Ford GT Mk IV von 1967 insgesamt 9 Zoll länger als sein Vorgänger und konnte seine Stärken bei internationale Langstreckenrennen erfolgreich ausspielen.