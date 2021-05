Ford Motor Company Switzerland SA

Ford Flaggschiff trifft auf Popstar

Wallisellen (ots)

Baschi vorstellen? Nicht nötig. Seit Sebastian "Baschi" Bürgin in der ersten Staffel der Schweizer Castingshow "MusicStar" Ende 2003 die TV-Bühne betreten hat, gehört der sympathische Musiker zum Schweizer Kulturgut. Egal ob auf der Bühne, als Experte zum Thema Fussball, auf dem roten Teppich oder in einer Samstagabend-Quizshow: Baschi glänzt mit grossen Melodien, grossen Worten, grossen Gesten - aber vor allem mit grossen Taten. So gewann er vor ein paar Tagen in der SRF-Quizshow "1 gegen 100" 26'500 Franken für den Rockförderverein Basel.

Obwohl Baschi schon seit 4 Jahren mit seiner Verlobten Alana Netzer in Zürich lebt, bestätigte der im Kanton Basel-Landschaft aufgewachsene Entertainer während des TV-Quiz': "Mein Herz schlägt für Basel." Kein Wunder also, dass Baschi pro Jahr zwischen 35'000 und 50'000 Kilometern im Auto zurücklegt. "Trotz Corona hat sich in Sachen Mobilität für mich nicht viel verändert", erklärt der passionierte Autofahrer. "Mein Musikstudio liegt in Möhlin, und ich kann mein Equipment ja nicht einfach nach Hause zügeln und auf Home-Office machen." Und der ÖV? "Ganz ehrlich: Ich liebe die individuelle Mobilität", so Baschi. "Die Tatsache, dass ich spontan entscheiden kann, wann ich losfahre und wohin - das ist für mich wirklich ein Stück Freiheit. Und ein Privileg."

Seit anfangs Jahr ist Baschi als Ford-Ambassador mit dem...

Lesen Sie mehr über Baschi als neuer Ford Ambassador inkl. Q&A in der angehängten PDF-Datei.