Fürstentum Liechtenstein

Naturwächter und Fischereiaufseher vereidigt

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Vaduz (ots)

Am 24. August 2026 wurden durch Umweltministerin Sabine Monauni ein Naturwächter und ein Fischereiaufseher feierlich vereidigt.

Die Naturwächter und Fischereiaufseher leisten durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unterstützen den Staat im Vollzug der Verordnung über die Naturwacht sowie des Fischereigesetzes.

Die Regierung dankt dem Naturwächter Markus Bernhard sowie dem Fischereiaufseher Martin Goop für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.