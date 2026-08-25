PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Naturwächter und Fischereiaufseher vereidigt

Naturwächter und Fischereiaufseher vereidigt
  • Bild-Infos
  • Download

Vaduz (ots)

Am 24. August 2026 wurden durch Umweltministerin Sabine Monauni ein Naturwächter und ein Fischereiaufseher feierlich vereidigt.

Die Naturwächter und Fischereiaufseher leisten durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unterstützen den Staat im Vollzug der Verordnung über die Naturwacht sowie des Fischereigesetzes.

Die Regierung dankt dem Naturwächter Markus Bernhard sowie dem Fischereiaufseher Martin Goop für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof
Generalsekretär
T +423 236 60 39

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren