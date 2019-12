APA - Austria Presse Agentur

Alexander Wrabetz als Vorsitzender des Aufsichtsrats der APA bestätigt

Wien (ots)

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz für weitere drei Jahre an der Spitze des APA-Aufsichtsrats - APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky zum Prokuristen der APA eG bestellt

Die Eigentümerversammlung der APA - Austria Presse Agentur hat heute ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz für eine erneute dreijährige Funktionsperiode im Aufsichtsrat der Nachrichtenagenturgruppe bestätigt sowie in der anschließenden konstituierenden Sitzung einstimmig für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wiedergewählt. Das Präsidium des Aufsichtsrats besteht somit aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden Alexander Wrabetz (ORF) und den stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Kralinger (Kurier) und Markus Mair (Kleine Zeitung). Das Präsidium des Vorstands bilden unverändert Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) als Vorstandsvorsitzender sowie Thomas Prantner (ORF) und Eugen A. Russ (Vorarlberger Nachrichten) als stellvertretende Vorsitzende und Clemens Pig (APA) als geschäftsführender Vorstand.

Auf der Agenda der Gremiensitzungen standen darüber hinaus Personalia im APA-Management: Clemens Prerovsky, Geschäftsführer APA-IT, wurde auf Gremienbeschluss mit Wirkung 1. Jänner 2020 zum Prokuristen der APA eG bestellt. Prerovsky leitet als Chief Digital Officer das konzernweite News-Tech-Programm der APA-Gruppe und war maßgeblich am Aufbau des Innovations-Hub APA-medialab beteiligt.

Neues Führungsduo der APA-IT

Gemeinsam mit Clemens Prerovsky bildet Gerald Innerwinkler seit Oktober 2019 die neue Geschäftsführung der APA-IT InformationsTechnologie GmbH. Innerwinkler begleitet die APA seit 1996 in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt als Leiter Software Development der APA-IT. Die APA-IT ist eine 100-prozentige Tochter der APA - Austria Presse Agentur.

APA-CEO Clemens Pig sieht darin die "optimale Besetzung" für die digitale Transformation der APA-Gruppe: "Was wir im Medienwandel brauchen, sind schnelle Antworten und flexible Tools. Das neue Führungsduo garantiert die Weiterentwicklung der APA-IT zu einer modernen Digitalunit mit innovativen und serviceorientierten Technologieprodukten."

Biografien:

Clemens Prerovsky (38) ist seit Juli 2019 in der Geschäftsführung der APA-IT. Der IT-Experte ist für die laufende Weiterentwicklung der digitalen News-Tech-Agentur verantwortlich. Ein Fokus liegt dabei auf agilen Organisationsformen, APIs, AI und Cloud-Systemen. Der Softwareentwickler startete seine APA-Karriere im 2013 von der APA akquirierten Portalprovider Gentics. Prerovsky leitete zwischenzeitlich den Innovations-Hub APA-medialab und wurde 2019 zunächst als Prokurist, danach als Geschäftsführer in die APA-IT bestellt. Als erster Geschäftsführer der APA-IT folgte Prerovsky im Oktober auf Alexander Falchetto, der das Unternehmen verließ.

Gerald Innerwinkler (50) startete seine APA-Karriere 1996 als Projektleiter. Nach unterschiedlichen Leitungspositionen in der APA-IT, u.a. für Produktionssysteme und Programmentwicklung, wurde er 2008 zum Bereichsleiter Software Development ernannt. In seine Verantwortung fiel die agile Umsetzung und Implementierung des multimedialen Redaktionssystems MARS wie auch eines redaktionellen Termin- und Planungssystems, das neben der APA in weiteren internationalen Nachrichtenagenturen im Einsatz ist. Seit 2018 ist Innerwinkler Prokurist der APA-IT und seit Oktober 2019 neben Clemens Prerovsky als Geschäftsführer tätig.

