Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

100. Reparaturstation TCS bike repAIR ist in Betrieb

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Vernier/Ostermundigen (ots)

TCS bike repAIR ist ein dichtes Netz von Reparaturstationen für Velos und Kleinfahrzeuge. In Bern wurde letzte Woche die 100. Säule in Betrieb genommen. Innert drei Jahren hat sich TCS bike repAIR stark entwickelt und ist heute ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu einer velofreundlichen Schweiz.

Wer mit dem Velo, dem Scooter, dem Skateboard oder Inlineskates unterwegs ist und einen kleinen Defekt hat, muss nicht verzweifeln. Am besten steuert man eine TCS bike repAIR Reparaturstation an. Die Säulen sind mit einer Aufhängevorrichtung für Velos, einer Luftpumpe und Werkzeugen wie Schraubenziehern, Inbus- und Schraubenschlüsseln sowie Reifenhebern ausgestattet. Somit bietet TCS bike repAIR alles, um kleine Pannen schnell selber zu beheben und die Fahrt sicher fortzusetzen.

Letzte Woche wurde die 100. TCS bike repAIR Station in Betrieb genommen. Die Säule befindet sich beim Berner Technologiepark in Bern-Bümpliz. Der Standort ist typisch für TCS bike repAIR. Die meisten Stationen befinden sich zentral gelegen bei Schulhäusern, Schwimmbädern, Pumptracks, auf Velowegen oder auch bei grösseren Firmen - alles Ziele, die mit dem Velo angesteuert werden. Selbstverständlich sind auch alle TCS Campings mit einer Reparatursäule ausgestattet. Alle 100 Reparaturstationen sind jederzeit kostenlos zugänglich.

Aus dem Aargau in die ganze Schweiz

Die TCS Sektion Aargau installierte die erste Reparaturstation im Jahr 2023. TCS bike repAIR weckte daraufhin rasch das Interesse von weiteren Sektionen und vielen Gemeinden. In der Folge übernahm der Zentralclub in Zusammenarbeit mit der Sektion Bern die schweizweite Organisation. Die Sektion Bern stimmt sich dafür mit den Sektionen ab, die wiederum Partnerschaftsverträge mit Städten und Gemeinden abschliessen. Für Marc Bros de Puechredon, Geschäftsführer der Sektion Bern, ist TCS bike repAIR ein Herzensprojekt: "Mit der 100. TCS bike repAIR Station erreichen wir einen wichtigen Meilenstein. Er ist das Ergebnis einer starken Zusammenarbeit der verschiedenen Sektionen des TCS mit Gemeinden, Städten, Vereinen, Schulen und KMU. Ich freue mich enorm darüber, dass die 100. Station in Bern steht - es ist die erste von fünf weiteren auf Berner Stadtboden, die noch folgen."

Ein Beitrag zur Verkehrssicherheit

Mittlerweile lassen sich die Reparaturstationen in elf Kantonen finden und die 100. ist noch längst nicht die letzte. Das grosse Interesse an TCS bike repAIR zeigt, dass Velofahrer und andere Nutzer die Tools der Stationen gerne in Anspruch nehmen. Mit den Reparatursäulen gewährleistet der TCS, dass man auch mit einem leeren Schlauch oder einem kleinen Defekt rasch weiterfahren kann. Die Veloreparaturstation trägt damit nicht nur zu mehr Fahrtkomfort für Velofahrerinnen und Velofahrer bei, sondern erhöht auch die Verkehrssicherheit. Bleiben die Velos in technisch einwandfreiem Zustand, reduziert sich das Unfallrisiko.

Die Reparaturstationen sind Teil eines breiten Velo-Angebots des TCS: Dazu gehören Tipps und Tests für mehr Sicherheit auf und mit dem Velo, Einsteiger-, Weiterbildungs- und Fahrsicherheitskurse mit dem E-Bike sowie die TCS Veloversicherung. Günstige Velos finden sich bei TCS velocorner.ch und TCS-Mitglieder erhalten bei einer Velopanne Hilfe von der TCS Patrouille.