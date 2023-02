Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Comparis übernimmt den TCS Benzinpreis-Radar

Vernier (ots)

Angesichts des überwältigenden Erfolgs des TCS Benzinpreis-Radars hat sich auch der Online-Vergleichsdienst Comparis für die Aufnahme des Radars entschieden. So haben die Comparis-Nutzer jederzeit Zugriff auf die günstigsten Treibstoffpreise in ihrer Region. In den ersten drei Monaten seit der Einführung wurden 98% der Tankstellen mit ihren Preisen erfasst. Der Preis-Vergleichsdienst des TCS wurde bereits über 3,5 Millionen Mal besucht, zählt 23'000 registrierte Mitwirkende und 20'000 Daten werden täglich aktualisiert.

Der nationale Benzinpreis-Radar des TCS wurde vor genau drei Monaten gestartet und erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. Mit durchschnittlich mehr als 20'000 Daten, die von den Nutzerinnen und Nutzern täglich aktualisiert werden, ist die partizipative Plattform zur Referenz für Benzinpreise in der Schweiz geworden.

Dank Comparis kann die erfolgreiche TCS-Plattform ab sofort auf einen noch grösseren Nutzerkreis zählen. Der führende unabhängige Online-Vergleichsdienst und der grösste Schweizer Mobilitätsclub bieten ihren Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, vom TCS Benzinpreis-Radar zu profitieren. Die Nutzer von Comparis werden somit zu den bereits auf der TCS-Plattform registrierten Nutzern hinzukommen.

Jürg Wittwer, Generaldirektor des Touring Club Schweiz, merkt an: "Wir freuen uns sehr, dass Comparis unsere Lösung für den Benzinpreisvergleich übernimmt. Mit vereinten Kräften werden wir zum Wohle der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten noch besser werden, ohne dass es den Bund einen Rappen kostet". Paul Kummer, Mitglied des Verwaltungsrats der Comparis-Gruppe, freut sich über die Zusammenarbeit: "Gerade in einer von steigenden Preisen geprägten Zeit freut es mich umso mehr, dass wir mehr Transparenz im Schweizer Markt für Treibstoffe schaffen können. Ein nicht ganz triviales Unterfangen, das nun dank der Zusammenarbeit mit dem TCS möglich wird."

Ein Erfolg, der sich bestätigt hat und stetig zunimmt

Der am 27. November 2022 eingeführte landesweite TCS-Preisvergleichsdienst für Treibstoffe konnte bereits in den ersten drei Monaten über 3,5 Millionen Zugriffe verzeichnen. Mit über 2,2 Millionen Aufrufen ist die interaktive Karte das meistbesuchte Element, gefolgt von den Preisinformationen für einzelne Tankstellen. Insgesamt haben sich mehr als 23'000 Mitwirkende auf der Plattform registriert und 340'000 einmalige Zugriffe getätigt. Täglich werden mehr als 20'000 Daten von den Nutzerinnen und Nutzern aktualisiert, im Dezember waren es noch 8'500. Die Zahl der Beiträge wächst Woche für Woche. Über 3'600 Tankstellen zeigen nun mindestens einen Preis an, damit liegt die landesweite Abdeckung bei über 98%. Für weniger als 70 Tankstellen wird bisher noch kein Preis angezeigt.