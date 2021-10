Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Rekordjahr: fast 1 Million Übernachtungen auf den TCS Campingplätzen

Bern (ots)

TCS Camping, der führende Campinganbieter mit 24 Plätzen in der Schweiz, hat die touristischen Logiernächte per Ende September auf 940'000 gesteigert. Das sind plus 30% gegenüber Vorjahr und 50% mehr als 2019. Die besonders gefragten "Glamping"-Unterkünfte waren wiederum über Wochen ausgebucht.

Trotz einem durchzogenen Sommer mit tiefen Temperaturen und Regen lagen die Logiernächte der 24 TCS-Campingplätze per Ende September bei insgesamt 940'000. Dies entspricht einer Zunahme von rund 30% gegenüber 2020 und einer Zunahme von 50% gegenüber 2019. Der Vergleich zu 2020 ist nicht uneingeschränkt möglich, da die Plätze damals coronabedingt erst am 6. Juni öffnen durften. "Per Ende Jahr könnten wir bei den Logiernächten die Millionengrenze überschreiten", wagt Oliver Grützner, Leiter Tourismus & Freizeit beim TCS, eine Prognose. "Dies ist umso erfreulicher, da einige Plätze in diesem Sommer durch Überschwemmungen zeitweise schliessen mussten oder einzelne Stellplätze über längere Zeit nicht nutzbar waren."

Gefragt war im kühlen Sommer 2021 vor allem der Süden des Landes. Die Plätze im Wallis verzeichneten 70% mehr Logiernächte als im Vorjahr und jene im Tessin lagen rund 60% im Plus. Die allermeisten Gäste kamen auch im 2021 wiederum aus der Schweiz (88%).

Das Pop-Up-Glamping-Dorf auf der Alp Nagens oberhalb von Laax erfreute sich trotz geringerer Gruppenbuchungen am versetzten Standort ähnlicher Beliebtheit wie im Premierenjahr 2019. Nachdem 2020 eine pandemiebedingte Pause eingelegt werden musste, verzeichnete das komfortable Campingdorf hoch über Laax wiederum über 1'700 Logiernächte trotz kleinerem Zeltangebot. Glamping - also Camping ohne eigene Ausrüstung - steigt auch allgemein weiter in der Gunst der Gäste. Die mittlerweile über 250 Glamping-Unterkünfte auf den TCS-Plätzen waren wie jedes Jahr über Wochen ausgebucht. "In der Hochsaison könnten wir diese teils mehrfach vermieten", berichtet Oliver Grützner. In diesem Segment ist darum 2022 ein weiterer Ausbau geplant. Der Trend nach Ferien in der Natur und frei bestimmbaren Ferienmomenten ist ungebrochen. Jeder kann "sein" Campingabenteuer selber definieren - ob einfach, luxuriös oder komfortabel.