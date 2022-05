Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Caritas Schweiz sucht 1500 Freiwillige, die Bergbauernfamilien in Not unterstützen

Caritas Schweiz sucht für den Sommer Freiwillige, die Bergbauernfamilien in Not tatkräftig unterstützen. Gesucht werden Menschen, die anpacken möchten, den Einblick in eine neue Welt schätzen, mental und körperlich gesund sind und die Existenz der Bergbäuerinnen und -bauern sichern wollen.

"Es ist schwer die Erfahrung als Freiwilliger in Worte zu fassen. Für mich war es ein Glücks-Rausch, draussen mit den Menschen, bei und für die Tiere da zu sein. Ja, es ist anstrengend und am Abend war ich froh, zeitig schlafen gehen zu können. Doch es lohnt sich und ich will in diesem Sommer unbedingt nochmal auf 'meine Alp'." Solche und ähnliche Aussagen hört Caritas Schweiz von Freiwilligen, die einen Einsatz bei einer Bergbauernfamilie geleistet haben. Die Arbeit wird als streng empfunden, aber trotzdem geschätzt. Heuen, Misten, im Haus helfen, Kinder betreuen und Tiere versorgen gehören zum Aufgabenspektrum. Es ist ein Kontrastprogramm zum eigenen Alltag, der ständigen Erreichbarkeit und ermöglicht, eine neue Welt kennenzulernen.

Ein Unfall oder eine Krankheit bringen Bergbauernfamilien rasch an ihre Grenzen

Jedes Jahr im Sommer brauchen viele Bergbauernfamilien Hilfe, um die Arbeiten dieser intensiven Saison bewältigen zu können. Es sind bereits 97 Gesuche von Familien eingegangen. Ein Unfall, eine Krankheit, Bauprojekte, eine Schwangerschaft oder der Mehraufwand nach einem Unwetter können Bergbäuerinnen und -bauern rasch an den Rand ihrer Kräfte bringen. Die helfenden Hände von Freiwilligen bringen die nötige Entlastung, um die Situation zu meistern.

Sie kommen als Fremde und gehen als Freunde

Ein Einsatz ist sowohl für die Freiwilligen als auch für die Bergbauernfamilien ein Erlebnis. Die Freiwilligen werden herzlich empfangen und erleben den Alltag einer Familie in einer belastenden Situation. Es sind bereits viele lebenslange Freundschaften aufgrund eines Bergeinsatzes entstanden. Gleichzeitig bringen die Freiwilligen die Welt zu den Bergbäuerinnen und -bauern, die oft abgelegen wohnen. Der Austausch wird sehr geschätzt.

Online Bergbauernbetrieb aussuchen

Ein Einsatz dauert mindestens eine Woche. Mitmachen können alle, die zwischen 18 und 70 Jahre alt, motiviert sowie mental und körperlich fit sind. Auf www.bergeinsatz.ch sind alle Bergbauernbetriebe ersichtlich, die Freiwillige suchen. Einsätze können unkompliziert online gebucht werden.